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Bir Eczacı "Raftan İlaç Vermek İçin Neden Üniversite Okuyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Bir Eczacı "Raftan İlaç Vermek İçin Neden Üniversite Okuyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.03.2025 - 19:19

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Eczacılık oldukça önemli bir meslek. Fakat pek çok kişinin kafasında eczacı olabilmenin neden bu kadar zor olduğu sorusu var. Biz eczacı, meslektaşlarına sıkça sorulan 'Sadece raftan ilaç vermek için neden okul okuyorsunuz?' sorusunu yanıtladı. 'Sağlık sisteminin önemli bir parçasıyız' diyen eczacı, bu şekilde düşünenlere tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGdimK...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Eczacılık, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında kritik bir rol oynayan, hayati bir meslek dalıdır.

Eczacılık, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasında kritik bir rol oynayan, hayati bir meslek dalıdır.

İnsanların sağlık durumlarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için ilaçların doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu değerli meslek, ilaçların güvenli ve etkin kullanımını sağlayarak, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konusunda önemli bir katkı sağlar.

Eczacılık, aynı zamanda ilaç biliminin ve teknolojisinin gelişmesine de yardımcı olur.

Eczacılık, aynı zamanda ilaç biliminin ve teknolojisinin gelişmesine de yardımcı olur.

Bu nedenle, eczacılık mesleği, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır ve toplum sağlığı için büyük bir öneme sahiptir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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