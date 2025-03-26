Bir Eczacı "Raftan İlaç Vermek İçin Neden Üniversite Okuyorsunuz?" Sorusunu Yanıtladı

Eczacılık oldukça önemli bir meslek. Fakat pek çok kişinin kafasında eczacı olabilmenin neden bu kadar zor olduğu sorusu var. Biz eczacı, meslektaşlarına sıkça sorulan 'Sadece raftan ilaç vermek için neden okul okuyorsunuz?' sorusunu yanıtladı. 'Sağlık sisteminin önemli bir parçasıyız' diyen eczacı, bu şekilde düşünenlere tepki gösterdi.