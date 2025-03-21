Sosyal Deney İçin Bir Günlüğüne Dilenci Olan Genç Dakikalar İçinde Kazandığı Paraya İnanamadı

Dilencilik, günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Toplumun farklı kesimlerinde, çeşitli nedenlerle bu duruma sürüklenmiş bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek adına dilencilik yapmayı bir çözüm yolu olarak görüyorlar. Bu durum, sosyal ve ekonomik sorunların bir yansıması olup, toplumda hala çözüm bekleyen bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Pek çoğu bunu mesleğe dönüştürmüş durumda.

Bir genç dilencilerin ne kadar kazandığını görmek için bir günlüğüne dilenci gibi davrandı. Dakikalar içinde kazandığı paraya ise inanamadı.