Sosyal Deney İçin Bir Günlüğüne Dilenci Olan Genç Dakikalar İçinde Kazandığı Paraya İnanamadı

Dilencilik, günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Toplumun farklı kesimlerinde, çeşitli nedenlerle bu duruma sürüklenmiş bireyler, yaşamlarını sürdürebilmek adına dilencilik yapmayı bir çözüm yolu olarak görüyorlar. Bu durum, sosyal ve ekonomik sorunların bir yansıması olup, toplumda hala çözüm bekleyen bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Pek çoğu bunu mesleğe dönüştürmüş durumda.
Bir genç dilencilerin ne kadar kazandığını görmek için bir günlüğüne dilenci gibi davrandı. Dakikalar içinde kazandığı paraya ise inanamadı.
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Geçtiğimiz günlerde Bursa'da günde 15 bin TL kazandığını söyleyen bir dilenci, Konya'da fenomen olan dilenciye meydan okumuştu hatırlarsanız.
Sosyal deney için dilenci gibi giyinip elindeki 'açım' yazısıyla bir sokağa oturan genç de 10 dakika içinde 1038 topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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