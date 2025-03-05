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Bursa'da Günde Yaklaşık 15 Bin TL Kazandığını Söyleyen Dilenci Konya'daki Fenomen Dilenciye Meydan Okudu

Bursa'da Günde Yaklaşık 15 Bin TL Kazandığını Söyleyen Dilenci Konya'daki Fenomen Dilenciye Meydan Okudu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.03.2025 - 20:33

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Dilencilik, yüzyıllardır devam eden bir durum. İnsanların merhamet duygularını hedef alıyor, insanların içindeki yardımseverlik duygusunu manipüle ederek, onların duygusal hassasiyetlerini kullanıyorlar. Bu, yüzyıllardır süregelen bir durum ve ne yazık ki günümüzde de devam ediyor. Kimileri dilencilere yardım etmekte bir problem görmezken, hatta bunun  yardımseverliğin bir parçası olduğunu savunurken kimileri ise son derece yanlış buluyor. 

Geçtiğimiz günlerde Konya'da bir dilenci işini aşkla yaptığını söylemiş, bir fenomen haline gelmişti hatırlarsanız. Bursa'daki bir başka dilenciden Konya'daki dilenciye bir gönderme geldi.

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Günde 15 bin TL kazandığını söyleyen dilenci, bu parayı Allah'ın verdiğini, karşısına iyi insanları çıkarttığını söyledi.

Günde 15 bin TL kazandığını söyleyen dilenci, bu parayı Allah'ın verdiğini, karşısına iyi insanları çıkarttığını söyledi.

Video eşliğinde kazandığı paraları sayan dilenci " Konya'daki dilenciye meydan okuyorum." dedi.

Video eşliğinde kazandığı paraları sayan dilenci " Konya'daki dilenciye meydan okuyorum." dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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