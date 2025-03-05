Bursa'da Günde Yaklaşık 15 Bin TL Kazandığını Söyleyen Dilenci Konya'daki Fenomen Dilenciye Meydan Okudu

Dilencilik, yüzyıllardır devam eden bir durum. İnsanların merhamet duygularını hedef alıyor, insanların içindeki yardımseverlik duygusunu manipüle ederek, onların duygusal hassasiyetlerini kullanıyorlar. Bu, yüzyıllardır süregelen bir durum ve ne yazık ki günümüzde de devam ediyor. Kimileri dilencilere yardım etmekte bir problem görmezken, hatta bunun yardımseverliğin bir parçası olduğunu savunurken kimileri ise son derece yanlış buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da bir dilenci işini aşkla yaptığını söylemiş, bir fenomen haline gelmişti hatırlarsanız. Bursa'daki bir başka dilenciden Konya'daki dilenciye bir gönderme geldi.