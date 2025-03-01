Herkesin Gözleri Kapalı Bir Şekilde Birbirine Sarıldığı Bir Değişik Meditasyon: "Sarılma Terapisi"

'Şifa çalışması' ismiyle son zamanlarda birçok meditasyon ve uygulama ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu, modern dünyanın hızlı temposunda bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumak, stresle başa çıkmak ve iç huzuru bulmak için alternatif yollara başvurduklarını gösteren bir trend. Bu uygulamalar, genellikle doğu felsefelerinden esinlenerek, bireylerin enerjilerini dengelemeyi, zihinlerini sakinleştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, 'şifa çalışması' adı altında sunulan meditasyonlar ve uygulamalar, bireylerin yaşamlarına olumlu bir etki yapmayı vaat ediyor. Fakat bazen ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.