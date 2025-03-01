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Herkesin Gözleri Kapalı Bir Şekilde Birbirine Sarıldığı Bir Değişik Meditasyon: "Sarılma Terapisi"

Herkesin Gözleri Kapalı Bir Şekilde Birbirine Sarıldığı Bir Değişik Meditasyon: "Sarılma Terapisi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 16:35

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'Şifa çalışması' ismiyle son zamanlarda birçok meditasyon ve uygulama ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu, modern dünyanın hızlı temposunda bireylerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumak, stresle başa çıkmak ve iç huzuru bulmak için alternatif yollara başvurduklarını gösteren bir trend. Bu uygulamalar, genellikle doğu felsefelerinden esinlenerek, bireylerin enerjilerini dengelemeyi, zihinlerini sakinleştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, 'şifa çalışması' adı altında sunulan meditasyonlar ve uygulamalar, bireylerin yaşamlarına olumlu bir etki yapmayı vaat ediyor. Fakat bazen ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGgNv-...
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İnsanların rastgele birbirine sarıldığı bir 'şifa çalışması' sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İnsanların rastgele birbirine sarıldığı bir 'şifa çalışması' sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"Sarılma terapisi" olarak bilinen bu uygulama izleyen pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.

"Sarılma terapisi" olarak bilinen bu uygulama izleyen pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.

İşte o terapi;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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