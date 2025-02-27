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4. Sınıf Öğrencilerinin Her Biri Birbirinden Yaratıcı "Geri Dönüşüm" Projeleri

4. Sınıf Öğrencilerinin Her Biri Birbirinden Yaratıcı "Geri Dönüşüm" Projeleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.02.2025 - 17:31

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Günümüz dünyasında, geri dönüşümün önemi büyük. Gezegenimizin korunması ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak adına sürdürülebilirlik, hayati bir öneme sahip. Bu nedenle, her birimizin bu konuda bilinçli olması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Geri dönüşüm, atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilerek çevresel etkilerini azaltmayı hedefler ve bu sayede doğal kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olur. Bu durum, hem mevcut hem de gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya yaratmayı amaçlar. Dolayısıyla, geri dönüşümün önemini anlamak ve bu konuda bilinçli davranmak, oldukça önemli. Elbette bu bilinç, özellikle çocukluk döneminden itibaren aşılanmalı ve her alanda alışkanlık haline getirilmedi. Bu durumda ailelere ve öğretmenlere büyük görevi düşüyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seyma.aslann/...
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Şeyma Aslan isimli bir öğretmen öğrencilerinden, atık maddeler ile projeler yapmalarını istedi.

Şeyma Aslan isimli bir öğretmen öğrencilerinden, atık maddeler ile projeler yapmalarını istedi.

Yaratıcılıklarını kullanana öğrenciler ortaya hem işlevsel hem de eğlenceli pek çok ürün çıkarttı.

Yaratıcılıklarını kullanana öğrenciler ortaya hem işlevsel hem de eğlenceli pek çok ürün çıkarttı.

İşte o projeler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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