Yolda Gördüğü Kardan Adamı Tekme Atarak Bozmak İsteyen Bir Genç Tuzağa Düştü

Ülkemizin dört bir yanı, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilde eğitime ara verildi. İstanbul'da bile uzun süredir görülmeyen bir kar yağışı meydana geldi. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar yollarda zor anlar yaşadı. Tüm bunların yanında 7'den 70'e herkes karın tadını doyasıya çıkarttı. Elbette tatsız kazalar da yaşandı.
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Bir genç, yolda gördüğü küçük kardan adamı tekme atarak bozmak istedi.
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Kardan adamın bir yangın musluğunun üzerine yapıldığını acı bir şekilde farkeden gencin eğlencesi tatsız bitti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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