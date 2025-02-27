Yolda Gördüğü Kardan Adamı Tekme Atarak Bozmak İsteyen Bir Genç Tuzağa Düştü

Ülkemizin dört bir yanı, geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilde eğitime ara verildi. İstanbul'da bile uzun süredir görülmeyen bir kar yağışı meydana geldi. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar yollarda zor anlar yaşadı. Tüm bunların yanında 7'den 70'e herkes karın tadını doyasıya çıkarttı. Elbette tatsız kazalar da yaşandı.