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Yüksek Noktalardan Atlayış Gerçekleştiren Gencin Bir Atlayışına Denk Gelen İki Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Yüksek Noktalardan Atlayış Gerçekleştiren Gencin Bir Atlayışına Denk Gelen İki Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.02.2025 - 19:43

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Adrenalin, hayatın tüm renklerini bir anda yaşamak isteyenlerin en büyük dostu. Bu tutku, bazen bir dağın zirvesinden uçmak, bazen bir dalga ile yarışmak, bazen de hızın sınırlarını zorlamak anlamına geliyor. Adrenalinin peşinden koşanlar, hayatın her anını dolu dolu yaşamayı, sıradanlığın ötesine geçmeyi hedefliyor. Pek çoğumuzun anlam bile veremediği bir tutku onlara canlarını bile riske atma cesareti veriyor. Adrenalin tutkunlarının son dönemdeki yeni tutkusu da yüksek yerlerden gerçekleştirdikleri atlayışlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGLNiB...
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'roofrunnerzpavel' isimli bir içerik üreticisi, bir üst geçitten direğe atladığı bir video çekmek istedi.

'roofrunnerzpavel' isimli bir içerik üreticisi, bir üst geçitten direğe atladığı bir video çekmek istedi.

O sırada oradan geçen iki kadın yaşananlara şahit olunca neye uğradıklarını şaşırdı.

O sırada oradan geçen iki kadın yaşananlara şahit olunca neye uğradıklarını şaşırdı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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maestro__

Teyze çok korkmuş ne bilsin direğe atlayacağını😂