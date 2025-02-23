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Fotoğraf Çekimi Sırasında Farkını Ortaya Koyan Atın Poz Verdiği Anlara Bayılacaksınız

Fotoğraf Çekimi Sırasında Farkını Ortaya Koyan Atın Poz Verdiği Anlara Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.02.2025 - 10:28 Son Güncelleme: 23.02.2025 - 12:06

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Dünyanın dört bir yanında, atlar, asaletin ve zarafetin sembolü olarak kabul edilir. Bu muhteşem canlılar, güçleri ve dayanıklılıkları ile bilinirken, aynı zamanda zarif ve asil hareketleriyle de kendilerine hayran bırakırlar. Eşsiz bir estetik anlayışı ve doğal bir zarafet sergileyen atların aynı zamanda insanların hislerini de anladıkları söylenir. Bir fotoğraf çekiminde yer alan atlardan biri yaptığı bir hareketle sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DESVNE...
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Yapılan fotoğraf çekiminde onlarca atın içinde bir tanesi gözünü kameradan ayırmadı.

Yapılan fotoğraf çekiminde onlarca atın içinde bir tanesi gözünü kameradan ayırmadı.

Bir hareketiyle modeli geride bırakıp çekimin başrolü olan atın o anları beğeni topladı.

Bir hareketiyle modeli geride bırakıp çekimin başrolü olan atın o anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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