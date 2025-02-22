Norveç Olsa Beğenirsiniz: Bir Vatandaş Ordu Sokaklarında Snowboard Yaptı

Kaynak: https://x.com/fikretkarakaya/status/1...
Ülkemizin dört bir beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya göz alıcı manzaralar çıktı. 7'den 70'e herkes karın tadını doyasıya çıkarttı. Kar topu savaşı yapanlardan, yaratıcılığını konuşturarak kardan çeşit çeşit heykeller yapanlara kadar ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Son olarak büyüleyici bir görüntü de Ordu'dan geldi.
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Bir vatandaş Ordu sokaklarından snowboard ile kaydığı anları paylaştı.
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Ortaya çıkan görüntü Norveç'i aratmadı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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