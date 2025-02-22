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Norveç Olsa Beğenirsiniz: Bir Vatandaş Ordu Sokaklarında Snowboard Yaptı

Norveç Olsa Beğenirsiniz: Bir Vatandaş Ordu Sokaklarında Snowboard Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 21:26

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Ülkemizin dört bir beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya göz alıcı manzaralar çıktı. 7'den 70'e herkes karın tadını doyasıya çıkarttı. Kar topu savaşı yapanlardan, yaratıcılığını konuşturarak kardan çeşit çeşit heykeller yapanlara kadar ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Son olarak büyüleyici bir görüntü de Ordu'dan geldi.

Kaynak: https://x.com/fikretkarakaya/status/1...
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Bir vatandaş Ordu sokaklarından snowboard ile kaydığı anları paylaştı.

Bir vatandaş Ordu sokaklarından snowboard ile kaydığı anları paylaştı.

Ortaya çıkan görüntü Norveç'i aratmadı.

Ortaya çıkan görüntü Norveç'i aratmadı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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