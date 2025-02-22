İstanbul'da Bir Vatandaş Kartal ve Pendik'teki Hava Durumu Farkını Tek Video ile Gösterdi

İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şehirde okullar tatil edildi. Fakat İstanbul'un bazı bölgelerinde insanlar çetin kar koşuları ile mücadele ederken bir kısmı ise hiç kar görmediğinden okulların neden tatil ediliğine bile anlam veremedi. Hatta sosyal medyadan paylaşılan kar fotoğraflarına 'Ben başka bir ilde mi yaşıyorum?' yorumları yapıldı.