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İstanbul'da Bir Vatandaş Kartal ve Pendik'teki Hava Durumu Farkını Tek Video ile Gösterdi

İstanbul'da Bir Vatandaş Kartal ve Pendik'teki Hava Durumu Farkını Tek Video ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 19:22

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İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Şehirde okullar tatil edildi. Fakat İstanbul'un bazı bölgelerinde insanlar çetin kar koşuları ile mücadele ederken bir kısmı ise hiç kar görmediğinden okulların neden tatil ediliğine bile anlam veremedi. Hatta sosyal medyadan paylaşılan kar fotoğraflarına 'Ben başka bir ilde mi yaşıyorum?' yorumları yapıldı.

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Bir vatandaş aynı anda iki mevsim yaşanan İstanbul'u tek video ile özetledi.

Bir vatandaş aynı anda iki mevsim yaşanan İstanbul'u tek video ile özetledi.

Kartal ve Pendik arasındaki hava durumu farkı, özellikle kar görmeyen bölgelerde yaşayanları üzdü.

Kartal ve Pendik arasındaki hava durumu farkı, özellikle kar görmeyen bölgelerde yaşayanları üzdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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