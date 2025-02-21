Okulları Tatil Etmeyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Çocukların Kar Topu Saldırısına Uğradı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@drhamzaydogdu...
Bildiğiniz üzere kar ülkenin birçok noktasını etkisi altına aldı. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Bu sayede çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Okulların tatil edilmediği illerden de tepkiler geldi. En tatlı tepki de Erzincan'daki bir okuldan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyareti sırasında öğrenciler okulların neden tatil olmadığını sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen cevap üzerine öğrencilerin kartopu saldırısına uğrayan Aydoğdu, çocuklarla birlikte kartopu oynadı.
İşte o anlar;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın