Okulları Tatil Etmeyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Çocukların Kar Topu Saldırısına Uğradı

Bildiğiniz üzere kar ülkenin birçok noktasını etkisi altına aldı. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Bu sayede çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Okulların tatil edilmediği illerden de tepkiler geldi. En tatlı tepki de Erzincan'daki bir okuldan geldi.