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Okulları Tatil Etmeyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Çocukların Kar Topu Saldırısına Uğradı

Okulları Tatil Etmeyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Çocukların Kar Topu Saldırısına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 22:37

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Bildiğiniz üzere kar ülkenin birçok noktasını etkisi altına aldı. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Bu sayede çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Okulların tatil edilmediği illerden de tepkiler geldi. En tatlı tepki de Erzincan'daki bir okuldan geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@drhamzaydogdu...
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyareti sırasında öğrenciler okulların neden tatil olmadığını sordu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun bir okul ziyareti sırasında öğrenciler okulların neden tatil olmadığını sordu.

Gelen cevap üzerine öğrencilerin kartopu saldırısına uğrayan Aydoğdu, çocuklarla birlikte kartopu oynadı.

Gelen cevap üzerine öğrencilerin kartopu saldırısına uğrayan Aydoğdu, çocuklarla birlikte kartopu oynadı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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