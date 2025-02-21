Bir Kadın Karda Kayıp Düşmemek İçin Çocukluğuna Döndü ve İşe Yere Oturup Kayarak Gitti

Yoğun kar yağışı, birçok şehri etkisi altına alırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Eğitim kurumlarına verilen tatil, öğrencilere rahat bir nefes aldırsa da, işe gidenler için durum değişmedi. Karın getirdiği bu zorluklar, özellikle işe gitmek zorunda olanları, adeta bir mücadele alanına dönüştürdü. Pek çok kişi hem günlük yaşamın aksamasıyla hem de ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Fakat buna yaratıcı çözümler getirenler de oldu.