Bir Kadın Karda Kayıp Düşmemek İçin Çocukluğuna Döndü ve İşe Yere Oturup Kayarak Gitti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@streichbruder...
Yoğun kar yağışı, birçok şehri etkisi altına alırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Eğitim kurumlarına verilen tatil, öğrencilere rahat bir nefes aldırsa da, işe gidenler için durum değişmedi. Karın getirdiği bu zorluklar, özellikle işe gitmek zorunda olanları, adeta bir mücadele alanına dönüştürdü. Pek çok kişi hem günlük yaşamın aksamasıyla hem de ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Fakat buna yaratıcı çözümler getirenler de oldu.
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'buseilebirlikte' isimli içerik üreticisi işe giderken inmek zorunda olduğu yokuşu tehlikeli bulunca çocukluğumuza döndü.
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Oturarak kaymayı tercih eden kadının o anları pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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