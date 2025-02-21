onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Karda Kayıp Düşmemek İçin Çocukluğuna Döndü ve İşe Yere Oturup Kayarak Gitti

Bir Kadın Karda Kayıp Düşmemek İçin Çocukluğuna Döndü ve İşe Yere Oturup Kayarak Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 18:29 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 18:34

İçerik Devam Ediyor

Yoğun kar yağışı, birçok şehri etkisi altına alırken, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Eğitim kurumlarına verilen tatil, öğrencilere rahat bir nefes aldırsa da, işe gidenler için durum değişmedi. Karın getirdiği bu zorluklar, özellikle işe gitmek zorunda olanları, adeta bir mücadele alanına dönüştürdü. Pek çok kişi hem günlük yaşamın aksamasıyla hem de ulaşım zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Fakat buna yaratıcı çözümler getirenler de oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@streichbruder...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'buseilebirlikte' isimli içerik üreticisi işe giderken inmek zorunda olduğu yokuşu tehlikeli bulunca çocukluğumuza döndü.

'buseilebirlikte' isimli içerik üreticisi işe giderken inmek zorunda olduğu yokuşu tehlikeli bulunca çocukluğumuza döndü.

Oturarak kaymayı tercih eden kadının o anları pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.

Oturarak kaymayı tercih eden kadının o anları pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın