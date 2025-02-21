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Bir Genç Kar Tutmadan Oynamaya Başlayan Çocuklara Sitem Etti: "Biraz Sabretmeyi Öğrenin"

Bir Genç Kar Tutmadan Oynamaya Başlayan Çocuklara Sitem Etti: "Biraz Sabretmeyi Öğrenin"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 17:37 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 17:43

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Ülkemiz yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durum, birçok ilimizde eğitime ara verilmesine neden oldu. Ancak, bu durumun en keyifli yanı, karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar oldu. Hatta sadece çocuklar değil, 7'den 70'e herkes karda doyasıya eğlenmek istedi. Bir gençten ise kar konusunda beklenmedik bir isyan geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hmert.s/video...
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'hmert.s' isimli TikTok kullanıcısı, kar henüz tutmadan oynamaya başlayıp yerlerin yeterince kar dolmamasına sebep olan çocuklara seslendi.

'hmert.s' isimli TikTok kullanıcısı, kar henüz tutmadan oynamaya başlayıp yerlerin yeterince kar dolmamasına sebep olan çocuklara seslendi.
www.aa.com.tr

Tabletlerini biraz bilgilenmek için kullanmalarını söyleyen genç "Sizin yüzünüzden kartopu oynayamadım. Biraz sabretmeyi öğrenin." dedi.

Tabletlerini biraz bilgilenmek için kullanmalarını söyleyen genç "Sizin yüzünüzden kartopu oynayamadım. Biraz sabretmeyi öğrenin." dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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