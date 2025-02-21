Bir Genç Kar Tutmadan Oynamaya Başlayan Çocuklara Sitem Etti: "Biraz Sabretmeyi Öğrenin"

Ülkemiz yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Bu durum, birçok ilimizde eğitime ara verilmesine neden oldu. Ancak, bu durumun en keyifli yanı, karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar oldu. Hatta sadece çocuklar değil, 7'den 70'e herkes karda doyasıya eğlenmek istedi. Bir gençten ise kar konusunda beklenmedik bir isyan geldi.