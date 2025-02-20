Okula Kar Getirdiler: Kar Yağmadığı İçin Üzülen Çocuklara Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Tatlı Jest

Türkiye'nin dört bir yanı, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkenin birçok yerinde yollar kapandı. Yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Sıcağıyla bilinen Adana'da ise kalpleri ısıtan bir olay yaşandı.
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Adana'da yaşadıkların bölgede kar yapmadığı için üzülen çocuklara Adana Büyükşehir Belediyesi'nden tatlı bir jest geldi.
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Okullarına araçlarla kar getirilen öğrencilerin sevinçleri izleyenlerin içini ısıttı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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