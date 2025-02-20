Okula Kar Getirdiler: Kar Yağmadığı İçin Üzülen Çocuklara Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Tatlı Jest

Türkiye'nin dört bir yanı, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkenin birçok yerinde yollar kapandı. Yollarda mahsur kalan araçlar oldu. Pek çok ilde eğitime ara verildi. Sıcağıyla bilinen Adana'da ise kalpleri ısıtan bir olay yaşandı.