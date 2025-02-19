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Karın Tadını Bu Sefer Onlar Çıkarttı: Ayazağa'da İnşaat İşçileri Kar Yağışı Altında Halay Çekti

Karın Tadını Bu Sefer Onlar Çıkarttı: Ayazağa'da İnşaat İşçileri Kar Yağışı Altında Halay Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.02.2025 - 16:28

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Bildiğiniz gibi, İstanbul geçen hafta kar yağışının etkisi altına girmişti. Kısa bir moladan sonra kar yağışı, yeniden başladı. Bu kar yağışının çok daha sert olacağı belirtildi. Kısa sürede pek çok ilçe beyaza büründü. Ardından kar tatili haberi de geldi.

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İstanbul Ayazağa'da bir grup inşaat içsini, karlar altında halay çekti.

İstanbul Ayazağa'da bir grup inşaat içsini, karlar altında halay çekti.

İşçilerin karın keyfini çıkarttığı o anlar izleyenlerin de içini ısıttı.

İşçilerin karın keyfini çıkarttığı o anlar izleyenlerin de içini ısıttı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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