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Animasyon Film Sahnesi Gibi: Oldukça Nadir Gerçekleşen 'Güneş Mumu' Fenomeni Görüntülendi

Animasyon Film Sahnesi Gibi: Oldukça Nadir Gerçekleşen 'Güneş Mumu' Fenomeni Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 14:02

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'Güneş Mumu' olarak da adlandırılan Sun Candle, doğanın en etkileyici ve büyüleyici olaylarından biridir. Bu olay, güneşin ışığının ve enerjisinin bir mum alevi gibi parladığı bir fenomendir. Bu eşsiz ve göz alıcı görüntü, görsel bir şölen sunar. Ancak bu fenomenin tam olarak nasıl ve neden oluştuğu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, Güneş Mumu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onun sırlarını çözmek için sürekli araştırmalar yapılıyor.

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Oldukça nadir görülen bu doğa olayı, kar tatili yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Oldukça nadir görülen bu doğa olayı, kar tatili yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

O büyüleyici fenomen, bilim kurgu filmlerindeki portallara benzetildi.

O büyüleyici fenomen, bilim kurgu filmlerindeki portallara benzetildi.

İşte o görüntü;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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