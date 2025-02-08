Masal Gibi Bir Görüntü: Yoğun Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Kartepe'nin Bir Geyik Görüldü

Ülkemizin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilimizde okullar tatil edildi. Ülkemizin sevilen kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de de kar harika bir manzara oluşturdu. Bu muazzam manzaranın arasında ise masal gibi anlar yaşandı.