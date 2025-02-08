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Masal Gibi Bir Görüntü: Yoğun Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Kartepe'nin Bir Geyik Görüldü

Masal Gibi Bir Görüntü: Yoğun Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Kartepe'nin Bir Geyik Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 20:49

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Ülkemizin dört bir yanı yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Pek çok ilimizde okullar tatil edildi. Ülkemizin sevilen kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de de kar harika bir manzara oluşturdu. Bu muazzam manzaranın arasında ise masal gibi anlar yaşandı.

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Kartepe'de karlar arasında bir geyik görüntülendi.

Kartepe'de karlar arasında bir geyik görüntülendi.

Kar manzarasına eşlik eden geyiğin harika görüntüsü, akıllara Türk kültüründe geyik görmek ile ilgili efsaneleri hatırlattı.

Kar manzarasına eşlik eden geyiğin harika görüntüsü, akıllara Türk kültüründe geyik görmek ile ilgili efsaneleri hatırlattı.

O efsaneyi burada paylaşmıştık;

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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