Sokakta Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adam Bu Sefer de Bir Dolmuşta Bayıldı

İnsanların duygularını sömürerek dolandırıcılık yapan insanların birbirinden ilginç numaralarına artık alıştık. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde viral oldu. Elindeki simit tepsisiyle bayılma numarası yapan adamın hilesini, bir vatandaş ortaya çıkardı. Gün içinde farklı yerlerde aynı numarayı yapan adam ifşa oldu.
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Aynı adam bu sefer de bir dolmuşta bayılma numarası yaptı.
Fakat insanlar bu numarayı daha önceden de görmüş olacak ki, kimsenin panik yapmaması dikkat çekti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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