onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokakta Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adam Bu Sefer de Bir Dolmuşta Bayıldı

Sokakta Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adam Bu Sefer de Bir Dolmuşta Bayıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.02.2025 - 16:08 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 16:33

İçerik Devam Ediyor

İnsanların duygularını sömürerek dolandırıcılık yapan insanların birbirinden ilginç numaralarına artık alıştık. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde viral oldu. Elindeki simit tepsisiyle bayılma numarası yapan adamın hilesini, bir vatandaş ortaya çıkardı. Gün içinde farklı yerlerde aynı numarayı yapan adam ifşa oldu.

Burada paylaşmıştık;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aynı adam bu sefer de bir dolmuşta bayılma numarası yaptı.

Aynı adam bu sefer de bir dolmuşta bayılma numarası yaptı.

Fakat insanlar bu numarayı daha önceden de görmüş olacak ki, kimsenin panik yapmaması dikkat çekti.

Fakat insanlar bu numarayı daha önceden de görmüş olacak ki, kimsenin panik yapmaması dikkat çekti.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın