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Kolombiya'da "Kambo Aşısı" Yaptıran Bir Kadın Aşının Etkisini Anbean Paylaştı

Kolombiya'da "Kambo Aşısı" Yaptıran Bir Kadın Aşının Etkisini Anbean Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 23:23

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Amazon yerlilerinin yüzyıllardır bir tedavi yöntemi olarak kullandığı Kambo'yu duymuş olabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda 'Orman Aşısı' olarak da biliniyor. Kambo, bir tür kurbağadan elde edilen ve insan vücuduna bir dizi küçük yanıkla uygulanan güçlü bir sıvı. Bu tedavi yönteminin, vücudun detoksifikasyonunu sağlarken, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve enerji seviyelerini artırdığı söyleniyor. Bu gizemli yöntem, son dönemde dünyanın dört bir yanından insanın da dikkatini çekiyor. 'tubayaman' isimli bir içerik üretici Kambo yöntemini denediği anları takipçileri ile paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFqI27...
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Lupus hastası olduğunu belirten Tuba Yaman, Kolombiya’da, şamanlar eşliğinde Kambo ritüelini deneyimledi.

Lupus hastası olduğunu belirten Tuba Yaman, Kolombiya’da, şamanlar eşliğinde Kambo ritüelini deneyimledi.

Seans sırasında yaşadığı ilginç anları "Seans sırasında beden güçlü bir tepki veriyor; anlık bir kopuş hissedilse de, aslında bu bir UYANIŞ BAŞLANGICI." olarak tanımladı.

Seans sırasında yaşadığı ilginç anları "Seans sırasında beden güçlü bir tepki veriyor; anlık bir kopuş hissedilse de, aslında bu bir UYANIŞ BAŞLANGICI." olarak tanımladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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