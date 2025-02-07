Kolombiya'da "Kambo Aşısı" Yaptıran Bir Kadın Aşının Etkisini Anbean Paylaştı

Amazon yerlilerinin yüzyıllardır bir tedavi yöntemi olarak kullandığı Kambo'yu duymuş olabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda 'Orman Aşısı' olarak da biliniyor. Kambo, bir tür kurbağadan elde edilen ve insan vücuduna bir dizi küçük yanıkla uygulanan güçlü bir sıvı. Bu tedavi yönteminin, vücudun detoksifikasyonunu sağlarken, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve enerji seviyelerini artırdığı söyleniyor. Bu gizemli yöntem, son dönemde dünyanın dört bir yanından insanın da dikkatini çekiyor. 'tubayaman' isimli bir içerik üretici Kambo yöntemini denediği anları takipçileri ile paylaştı.