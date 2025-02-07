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Bir Adam Kısa Süre İçinde Art Arda Geçirdiği Estetik Operasyonlarla Yaşadığı Değişim Sürecini Paylaştı

Bir Adam Kısa Süre İçinde Art Arda Geçirdiği Estetik Operasyonlarla Yaşadığı Değişim Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 19:01

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Günümüzde, estetik sektörü, çarpıcı bir ivme ile yükselişini sürdürüyor. Bu alanda yaşanan gelişmeler, sektörün ilerleyişini durdurulamaz kılıyor. Estetik ve güzellik anlayışının sürekli değişim gösterdiği dünyamızda, bu sektörün önemi de her geçen gün artıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, estetik uygulamalar da sürekli yenileniyor ve çeşitleniyor. Bu durum, sektörün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Estetik sektörü, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda sadece bir güzellik 'modası' oluşmasına da zemin hazırlayabiliyor. İnsanlar sadece moda diye çeşitli operasyonlar geçirebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFD6bt...
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Bir adam peş peşe geçirdiği sayısız estetik operasyon ile yaşadığı değişimi paylaştı.

Bir adam peş peşe geçirdiği sayısız estetik operasyon ile yaşadığı değişimi paylaştı.

Bambaşka birine dönüşen adamın bu uzun serüveni kimilerine gereksiz gelirken kimileri ise yaşanan değişimi oldukça beğendi.

Bambaşka birine dönüşen adamın bu uzun serüveni kimilerine gereksiz gelirken kimileri ise yaşanan değişimi oldukça beğendi.

İşte o değişim;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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