Alper Rende, Şehir Yaşamıyla Tanıştırdığı Kabile Üyelerini İstanbul'a Getirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFpi5x...
YouTube'un sevilen ismi Alper Rende geçtiğimiz aylarda daha önce görülmemiş bir video serisine imza atmıştı. Ekvador'un Amazon bölgesinde bulunan Waorani Kabilesi ile bir hafta yaşayan Alper Rende, ardından 2 kabile üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. Kabile üyesi bir çifti lüks bir evde ağırlamış, unutulmaz bir gün yaşatmıştı. Pek çok kişi, kabile üyelerini Türkiye'ye getirmesini istemişti. Fakat bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünüyordu.
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İddialı ilkleriyle şaşırtan Rende, kabile üyelerini gerçekten İstanbul'a getirdi.
Gelcek videonun müjdesini paylaştıkları kısa bir video ile veren Rende, özellikle serinin takipçilerini heyecanlandırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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