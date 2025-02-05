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Alper Rende, Şehir Yaşamıyla Tanıştırdığı Kabile Üyelerini İstanbul'a Getirdi

Alper Rende, Şehir Yaşamıyla Tanıştırdığı Kabile Üyelerini İstanbul'a Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 17:29

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YouTube'un sevilen ismi Alper Rende geçtiğimiz aylarda daha önce görülmemiş bir video serisine imza atmıştı.  Ekvador'un Amazon bölgesinde bulunan  Waorani Kabilesi ile bir hafta yaşayan Alper Rende, ardından 2 kabile üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. Kabile üyesi bir çifti lüks bir evde ağırlamış, unutulmaz bir gün yaşatmıştı. Pek çok kişi, kabile üyelerini Türkiye'ye getirmesini istemişti. Fakat bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünüyordu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFpi5x...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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İddialı ilkleriyle şaşırtan Rende, kabile üyelerini gerçekten İstanbul'a getirdi.

İddialı ilkleriyle şaşırtan Rende, kabile üyelerini gerçekten İstanbul'a getirdi.

Gelcek videonun müjdesini paylaştıkları kısa bir video ile veren Rende, özellikle serinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Gelcek videonun müjdesini paylaştıkları kısa bir video ile veren Rende, özellikle serinin takipçilerini heyecanlandırdı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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