Alper Rende, Şehir Yaşamıyla Tanıştırdığı Kabile Üyelerini İstanbul'a Getirdi

YouTube'un sevilen ismi Alper Rende geçtiğimiz aylarda daha önce görülmemiş bir video serisine imza atmıştı. Ekvador'un Amazon bölgesinde bulunan Waorani Kabilesi ile bir hafta yaşayan Alper Rende, ardından 2 kabile üyesini şehir hayatıyla tanıştırmıştı. Kabile üyesi bir çifti lüks bir evde ağırlamış, unutulmaz bir gün yaşatmıştı. Pek çok kişi, kabile üyelerini Türkiye'ye getirmesini istemişti. Fakat bu biraz uzak bir ihtimal gibi görünüyordu.