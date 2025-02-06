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Bağırsaktan Embriyoya: Filipinler'e Giden Eden Bir Gezgin Ülkenin Birbirinden İlginç Tavuk Yemeklerini Denedi

Bağırsaktan Embriyoya: Filipinler'e Giden Eden Bir Gezgin Ülkenin Birbirinden İlginç Tavuk Yemeklerini Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 22:04 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 22:08

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Her bir ülkenin, kendine özgü ve benzersiz bir yemek kültürü bulunmaktadır. Bu, başka ülkelerden gelenler için garip ya da alışılmadık olabilir. Kendi damak tadımıza ve yemek alışkanlıklarımıza o kadar alışığız ki, başka bir ülkenin mutfak kültürüne ilk adımımızı attığımızda, bize yabancı gelen tatlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Bu durum, kültürel çeşitliliği ve farklılıkları ortaya çıkarırken, aynı zamanda yeni deneyimler kazanma ve farklı mutfakları keşfetme fırsatı sunuyor. Fakat bazı mutfaklar gerçekten akıl tutulması yaşatabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFfLxB...
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Filipinler'e seyahat eden bir gezgin, ülkenin tavukla yapılan birbirinden ilginç yiyeceklerini denedi.

Filipinler'e seyahat eden bir gezgin, ülkenin tavukla yapılan birbirinden ilginç yiyeceklerini denedi.

Tavuk bağırsağından embriyoya kadar birbirinden ilginç yemeklerin yer aldığı video, izleyenlerin midesini altüst etti.

Tavuk bağırsağından embriyoya kadar birbirinden ilginç yemeklerin yer aldığı video, izleyenlerin midesini altüst etti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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