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Hindistan'da Neden Açık Su İçilmemesi Gerektiğini Anlatıyordu: Görüntüye Giren Bir Adam Sözleri Kanıtladı

Hindistan'da Neden Açık Su İçilmemesi Gerektiğini Anlatıyordu: Görüntüye Giren Bir Adam Sözleri Kanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 22:52

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Hindistan, dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle ülkenin sokak yemekleri son dönemde oldukça dikkat çekiyor. Hijyenden biraz uzak olan bu lezzetler, Hindistan'ın eşsiz ve otantik mutfak kültürünün bir parçası. Bu durum, Hindistan'ın sokak lezzetlerinin, yerel halkın ve turistlerin gözdesi olmasını engellemiyor. Ülke her yıl sayısız turisti ağırlıyor. Her biri de bu sokak lezzetlerine büyük ilgi gösteriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFnpL9...
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'bariscebin' isimli bir gezgin, Hindistan seyahati sırasında neden açık su içilmemesi gerektiğini anlattığı bir video çekmek istedi.

'bariscebin' isimli bir gezgin, Hindistan seyahati sırasında neden açık su içilmemesi gerektiğini anlattığı bir video çekmek istedi.

O sırada kadraja giren bir adam, anlatılanları kısa sürede kanıtladı.

O sırada kadraja giren bir adam, anlatılanları kısa sürede kanıtladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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