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Anksiyete Ondan Korkuyor: Aras Karanfil Eyfel Kulesi'nin Önünde "Çekirge" Şarkısını Söyleyerek Dans Etti

Anksiyete Ondan Korkuyor: Aras Karanfil Eyfel Kulesi'nin Önünde "Çekirge" Şarkısını Söyleyerek Dans Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 20:41

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Sosyal medya platformlarında, kullanıcılar daha geniş bir kitleye ulaşmak için çeşitli ve sıradışı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu durum, artık bir meslek haline gelmiş durumda. Kendi içeriklerini oluşturan ve bunu bir iş olarak gören kişiler, daha fazla görüntülenme ve takipçi kazanmak için sürekli yeni ve dikkat çekici stratejiler geliştiriyorlar. Bu, dijital çağın getirdiği yeni bir iş modeli ve bu alanda başarılı olmak, yaratıcılık ve stratejik düşünme gerektiriyor. Fakat bazen paylaşılan içerikler akıl tutulması yaşatabiliyor.

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Daha önce Amsterdam'da bağırarak "Cart Curt" şarkısını söyleyen Aras Karanfil, bu sefer de Eyfel Kulesi'nin önünde video çekti.

Daha önce Amsterdam'da bağırarak "Cart Curt" şarkısını söyleyen Aras Karanfil, bu sefer de Eyfel Kulesi'nin önünde video çekti.

İnsanların önünde zıplayarak "Çekirge" şarkısını söyleyen sosyal medya fenomeninin cesareti izleyenleri şoke etti.

İnsanların önünde zıplayarak "Çekirge" şarkısını söyleyen sosyal medya fenomeninin cesareti izleyenleri şoke etti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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