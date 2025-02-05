Anksiyete Ondan Korkuyor: Aras Karanfil Eyfel Kulesi'nin Önünde "Çekirge" Şarkısını Söyleyerek Dans Etti

Sosyal medya platformlarında, kullanıcılar daha geniş bir kitleye ulaşmak için çeşitli ve sıradışı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu durum, artık bir meslek haline gelmiş durumda. Kendi içeriklerini oluşturan ve bunu bir iş olarak gören kişiler, daha fazla görüntülenme ve takipçi kazanmak için sürekli yeni ve dikkat çekici stratejiler geliştiriyorlar. Bu, dijital çağın getirdiği yeni bir iş modeli ve bu alanda başarılı olmak, yaratıcılık ve stratejik düşünme gerektiriyor. Fakat bazen paylaşılan içerikler akıl tutulması yaşatabiliyor.