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Mersin'de Amcası Tarafından Bıçaklanan Gencin Akılalmaz Rahatlığı: "Aa Leyla Abla Bıçaklandım Ben"

Mersin'de Amcası Tarafından Bıçaklanan Gencin Akılalmaz Rahatlığı: "Aa Leyla Abla Bıçaklandım Ben"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 19:21

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Türkiye'nin her köşesinde, adeta birer fıkra misali olaylar meydana gelebiliyor. Bu olaylar, çoğu zaman bizleri şaşırtmayı başarıyor ve hayatın ne kadar renkli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye'nin coğrafi ve kültürel çeşitliliği, bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Her bir bölgenin kendine has özellikleri ve yaşam tarzları, farklı ve ilginç hikayelerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. Fakat bazen bazı olaylar her birimize akıl tutulması yaşatabiliyor.

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Mersin'de amcası tarafından bıçaklanan bir gencin hastaneye götüldüğü esnadaki rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Mersin'de amcası tarafından bıçaklanan bir gencin hastaneye götüldüğü esnadaki rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu.

“Amcacığım canımsın. Dükkan bıçakla basılmaz." diyerek amcasına seslenen gencin, çevresindekilere de büyük bir rahatlıkla bıçaklandığını anlatması izleyenlerin beynini yaktı.

“Amcacığım canımsın. Dükkan bıçakla basılmaz." diyerek amcasına seslenen gencin, çevresindekilere de büyük bir rahatlıkla bıçaklandığını anlatması izleyenlerin beynini yaktı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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