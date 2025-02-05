Katar'da Yaşayan Bir Türk Bir Ampul Değişimi İçin Alınan Önlemleri Paylaştı: "Önlem Almadık Diye 78 Can Gitti"

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yangında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Yangından sağ kurtulanların ve otel çalışanlarının anlattıkları ise kan dondurdu. Olayın ardından pek çok gözaltı ve tutuklama gerçekleşse de asıl sorumlu hala ortaya çıkmadı.