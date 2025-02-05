Katar'da Yaşayan Bir Türk Bir Ampul Değişimi İçin Alınan Önlemleri Paylaştı: "Önlem Almadık Diye 78 Can Gitti"

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın tüm ülkenin yüreğini yaktı. Yangında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Yangından sağ kurtulanların ve otel çalışanlarının anlattıkları ise kan dondurdu. Olayın ardından pek çok gözaltı ve tutuklama gerçekleşse de asıl sorumlu hala ortaya çıkmadı.
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Katar'da yaşayan bir Türk, oturduğu bir mekanda sadece bir ampul değişimi için alınan önlemleri paylaştı.
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Önlem alınmadığı için yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza dikkat çeken adam, sadece bir ampul değişimi için 4 kişinin geldiği ve etrafında sıkı önlemlerin aldığı anları gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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