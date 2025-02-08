Tepki Çekti: Bir İçerik Üreticisi Buz Tutmuş Gölde Dinamit Patlattı

Sosyal medya platformları, çeşitli deney videolarının merkezi haline gelmiş durumda. Bu videolar, izleyicilerin dikkatini çekmek ve daha fazla görüntülenme almak için bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Ancak, yüksek izlenme oranlarına ulaşma hedefi, bu riskli durumları göz ardı etmeye yetiyor. Bu artık neredeyse tamamen normalleşmiş durumda. İnsanlar sadece kendilerinin değil başka canlıların da hayatını riske atabiliyor.