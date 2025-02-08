Tepki Çekti: Bir İçerik Üreticisi Buz Tutmuş Gölde Dinamit Patlattı

Sosyal medya platformları, çeşitli deney videolarının merkezi haline gelmiş durumda. Bu videolar, izleyicilerin dikkatini çekmek ve daha fazla görüntülenme almak için bazen tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Ancak, yüksek izlenme oranlarına ulaşma hedefi, bu riskli durumları göz ardı etmeye yetiyor. Bu artık neredeyse tamamen normalleşmiş durumda. İnsanlar sadece kendilerinin değil başka canlıların da hayatını riske atabiliyor.
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Drage Kamerman isimli içerik üreticisi, buz tutmuş bir gölde dinamit patlattı.
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Ortaya ilginç bir görüntünün çıktığı o deneyde, göldeki canlılara zarar verdiği için pek çok kişi videoya tepki gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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