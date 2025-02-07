Uygulamalı Olarak Adım Adım Gösterdi: Antik Mısır'da Kağıdın Nasıl Yapıldığını Daha Önce Görmüş müydünüz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFa0oF...
Kağıdın keşfi, insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biridir. Bu basit, ama bir o kadar da hayati öneme sahip buluş, bilgiyi saklama ve iletişim kurma şeklimizi kökten değiştirdi. Kağıt ilk başta sadece hükümetin ve soyluların kullanımına sunulmuştu. Ancak zamanla, bu eşsiz buluş halka yayıldı ve tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Kağıdın bulunması, bilgiyi nesiller boyu aktarma ve bilim, sanat, edebiyat gibi birçok alanın gelişmesine katkı sağladı. Bu nedenle kağıdın bulunması, tarihimizin en değerli buluşlarından biri olarak kabul edilir. Peki kağıdın atalarından biri olan 'papirüs' nasıl yapılıyordu?
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Kahire'deki Papirüs müzesini ziyaret etti.
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Papirüsün üretim sürecinin adım adım gösterildiği anlar beğeni topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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