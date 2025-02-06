Pek Çoğumuzun Dilinden Düşüremediği 'Lan' Sözcüğünün Nereden Geldiğini Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DByu73...
'Lan' kelimesi, hemen hemen hepimizin diline pelesenk olmuş bir terim. Neredeyse her cümlemizde, bir noktalama işareti gibi yer alıyor. Kulağa argo bir kelime gibi gelse de hiçbirimiz kelimenin tam manasını bilemiyoruz. Peki nereden geliyor bu 'lan'?
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Pek çok kelimenin kökenine inen 'gizembilig' isimli içerik üreticisi, "Lan" sözcüğüne de el attı.
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Kelimenin kökeniyle ilgili iki farklı ihtimalden bahseden içerik üreticisi, pek çok kişiyi aydınlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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