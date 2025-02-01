Çalışanlarının %75'i Milyoner: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Dünyanın En Değerli Şirketi Nvidia'yı Gezdi

Silikon Vadisi, teknoloji devlerinin beşiği ve yenilikçi fikirlerin merkezi olarak bilinir. Dünya çapında bilinen birçok büyük teknoloji firmasının evi olan bu yer, teknolojik gelişmelerin ve dijital devrimin kalbi olarak nitelendirilir. Bu bölge, dünya üzerindeki en parlak beyinlerin ve en yaratıcı girişimcilerin bir araya geldiği, teknolojinin sınırlarını zorladığı bir inovasyon merkezidir. Silikon Vadisi'nde pek çok gencin hayalini süsleyen pek çok şirket bulunuyor.