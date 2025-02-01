Çalışanlarının %75'i Milyoner: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Dünyanın En Değerli Şirketi Nvidia'yı Gezdi

Silikon Vadisi, teknoloji devlerinin beşiği ve yenilikçi fikirlerin merkezi olarak bilinir. Dünya çapında bilinen birçok büyük teknoloji firmasının evi olan bu yer, teknolojik gelişmelerin ve dijital devrimin kalbi olarak nitelendirilir. Bu bölge, dünya üzerindeki en parlak beyinlerin ve en yaratıcı girişimcilerin bir araya geldiği, teknolojinin sınırlarını zorladığı bir inovasyon merkezidir. Silikon Vadisi'nde pek çok gencin hayalini süsleyen pek çok şirket bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi İlke Okan, dünyanın en değerli şirketi olan ve çalışanlarının %75'i milyoner statüsünde bulunan Nvidia'nın ofisini ziyaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'nın ofisi bir ofisten çok bir yaşam alanına benzetildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın