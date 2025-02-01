Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Gece Aktivitesi Olarak Bebek'teki Evlerin İçini İzlediği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@inciaktas/vid...
Birçoğumuz, göz alıcı ve lüks semtlerden geçerken içten içe 'Acaba bu şık evlerin sahipleri kimler?' diye merak etmişizdir. Özellikle o evde yaşayan insanların günlük yaşamını kendi kafamızda kurgulamışızdır. Elbette 'o evde biz yaşasaydık' fikri de aklımızdan geçiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bu merakını bir adım öteye taşıdı.
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Gece aktivitesi olarak Bebek'teki evlerin içini gözetleyen ve manifest yaptığını söyleyen kadın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Pek çok kişinin "Bunu ben de yapıyorum?" dediği o videoya, bunun röntgencilik olduğunu söyleyerek tepki gösterenler de oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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