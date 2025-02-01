Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Gece Aktivitesi Olarak Bebek'teki Evlerin İçini İzlediği Anları Paylaştı

Birçoğumuz, göz alıcı ve lüks semtlerden geçerken içten içe 'Acaba bu şık evlerin sahipleri kimler?' diye merak etmişizdir. Özellikle o evde yaşayan insanların günlük yaşamını kendi kafamızda kurgulamışızdır. Elbette 'o evde biz yaşasaydık' fikri de aklımızdan geçiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı bu merakını bir adım öteye taşıdı.