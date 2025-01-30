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Bir Kız İsteme Töreninde Dedenin Verdiği Beklenmedik Yanıt Güldürdü: "Allah da İnşallah Bu İşi 'Okey'ler"

Bir Kız İsteme Töreninde Dedenin Verdiği Beklenmedik Yanıt Güldürdü: "Allah da İnşallah Bu İşi 'Okey'ler"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 16:52

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Bir çiftin hayatındaki en heyecanlı dönemlerden biri, ailelerin bir araya geldiği zamandır. Farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin buluştuğu bu özel an, çeşitli ilginç olaylara ev sahipliği yapabilir. Beklenmedik bir durumla karşılaşma ihtimali, özellikle ebeveynlerin beklenmedik davranışları söz konusu olduğunda, bu anı daha da karmaşık hale getirebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sucugang/vide...
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Bir kız isteme töreninde, dedenin verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Bir kız isteme töreninde, dedenin verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.

Kız isteme törenini plaza toplantısına çeviren dedenin o anları izleyenleri güldürdü.

Kız isteme törenini plaza toplantısına çeviren dedenin o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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