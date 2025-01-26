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Bir Kadın İlişkilerinde Başkalarına Tuhaf Gelen Kuralları Paylaştı: "Birbirimizin Arabasına Binmemiz Yasak"

Bir Kadın İlişkilerinde Başkalarına Tuhaf Gelen Kuralları Paylaştı: "Birbirimizin Arabasına Binmemiz Yasak"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 17:02

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Her ilişkinin elbette kendine has dinamikleri vardır. Her bireyin ilişki yaşantısı, kendine has özellikler taşır. Herkesin ilişki anlayışı ve dinamikleri, kişisel deneyimlerine, karakterine ve yaşam tarzına göre şekillenir. Asıl önemli olan kendi ilişki anlayışına uyan insanla yola çıkmak olmalıdır. Fakat elbette çiftler kendi içinde çok mutlu ve uyumlu olsa da, ilişkilerindeki bazı detaylar dışarıdan bakıldığında ilginç gelebilir.

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Meryem Doğan isimli bir içerik üreticisi, ilişkilerinde başkalarına garip gelen bazı kuralları paylaştı.

Meryem Doğan isimli bir içerik üreticisi, ilişkilerinde başkalarına garip gelen bazı kuralları paylaştı.

Bu kuralları bazıları gereksiz bulurken bazıları ise bireyselliğin korunması açısından mantıklı buldu.

Bu kuralları bazıları gereksiz bulurken bazıları ise bireyselliğin korunması açısından mantıklı buldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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