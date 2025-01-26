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Kazakistanlı Bir Kadın Ülkesindeki En Sevmediği Geleneği Anlattı: "Erkekler Beğendiği Kızları Kaçırabiliyor"

Kazakistanlı Bir Kadın Ülkesindeki En Sevmediği Geleneği Anlattı: "Erkekler Beğendiği Kızları Kaçırabiliyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 10:58 Son Güncelleme: 26.01.2025 - 11:10

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Dünyanın her köşesinde, birbirinden farklı ve ilgi çekici geleneklerle karşılaşabiliyoruz. Bu geleneklerden bazıları her ne kadar çağ dışı olsa da, hala varlıklarını sürdürebiliyor. Bu durum, kültürel çeşitliliğin ve insanlık tarihindeki farklılık ve benzersizliklerin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelenekler, belirli bir topluluğun veya bölgenin tarihini, değerlerini ve inançlarını yansıtırken, aynı zamanda onların kimliklerini ve yaşam biçimlerini de şekillendirir. Fakat elbette birçoğunun değilmesi de gerekiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEFTzt...
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'Etimoloji' isimli Youtube kanalına konuk olan Kazakistanlı bir kadın, ülkesindeki en sevmediği geleneği anlattı.

'Etimoloji' isimli Youtube kanalına konuk olan Kazakistanlı bir kadın, ülkesindeki en sevmediği geleneği anlattı.

Erkeklerin beğendiği bir kadını istediği gibi kaçırabildiğini anlatan genç kadın, hala ailelerin de bu korkuyu yaşadığını belirtti.

Erkeklerin beğendiği bir kadını istediği gibi kaçırabildiğini anlatan genç kadın, hala ailelerin de bu korkuyu yaşadığını belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Osman Elmallı

kaynak? feminist sazan avı

Can_Can

ala kachu