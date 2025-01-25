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Bir İçerik Üreticisi Güney Kore'de İnsanlara Bayrağımızı Göstererek Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Sordu

Bir İçerik Üreticisi Güney Kore'de İnsanlara Bayrağımızı Göstererek Hangi Ülkeye Ait Olduğunu Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 16:55

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Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi bağların derinliği ve kuvveti, iki ülkenin geçmişten günümüze uzanan karşılıklı saygı ve dostlukla şekillenen ilişkilerinde belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bu iki ülke, tarih boyunca birçok ortak deneyim yaşamış, birbirlerine destek olmuş ve birlikte önemli başarılara imza atmışlardır. Bu derin tarihi bağlar, iki ülkenin bugünkü ilişkilerinin temelini oluşturuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBgtiy...
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'sinansaglamm' isimli içerik üreticisi, Güney Kore'de insanlara bayrağımızı göstererek hangi ülkeye ait olduğunu sordu.

'sinansaglamm' isimli içerik üreticisi, Güney Kore'de insanlara bayrağımızı göstererek hangi ülkeye ait olduğunu sordu.

Hemen hemen her Korelinin bayrağımızı tanıdığı o video beğeni topladı.

Hemen hemen her Korelinin bayrağımızı tanıdığı o video beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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