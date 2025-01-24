Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram ile TLC'nin Meşhur Programlarını Canlandıran İçerik Üreticisi Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFDflN...
TLC kanalının sunduğu renkli ve ilgi çekici programları bilmeyen yoktur. Her yaş ve zevke hitap eden bu programlar, farklı konuları ve hikayeleri ekrana taşıyarak, izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Kendine özgü formatları ve özgün içerikleriyle TLC, televizyon dünyasında kendine özel bir yer edinmiş durumda. Aynı zamanda pek çok program ve format her birimizin ezberinde.
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'ahmethakankeles' isimli içerik üreticisi TLC programlarını taklit ettiği bir video çekti.
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Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın da konuk olduğu "Baklava Bağımlısı Dimitri" videosu, gerçekten TLC programlarını aratmadı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bu yüzden hep diyorum herkes komedyenlik yapamaz ha 40 yaşında değil de 3-4 yaşında olsam komik gelebilirdi