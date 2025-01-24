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Üniversite Kütüphanesindeki Sandalyelerin Konforsuz Olduğunu Anlatmak İsteyen Öğrencinin Aşırı Etkili Videosu

Üniversite Kütüphanesindeki Sandalyelerin Konforsuz Olduğunu Anlatmak İsteyen Öğrencinin Aşırı Etkili Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 16:56

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Öğrencilik hayatı, çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Bu süreçte, öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri, okul içerisinde kullanabilecekleri rahat ve konforlu alanlardır. Bu alanlar arasında en önemlisi ise hiç şüphesiz kütüphanelerdir. Kütüphaneler, öğrencilerin ders çalışma, araştırma yapma ve bilgi toplama gibi ihtiyaçlarını karşılayan kritik mekanlardır. Bu nedenle, okulların kütüphanelerini daha konforlu ve kullanışlı hale getirmek, öğrencilerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak önemli bir adımdır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eylulllgokk/v...
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'eylulllgokk' isimli bir öğrenci, okulunun kütüphanesinde sandalyelerin ne kadar konforsuz olduğunu bir video ile anlatmak istedi.

'eylulllgokk' isimli bir öğrenci, okulunun kütüphanesinde sandalyelerin ne kadar konforsuz olduğunu bir video ile anlatmak istedi.

Video esnasında gerçekten sandalye devrilince, uzun uzun anlatmak istediği şeyi saniyeler içinde anlattı.

Video esnasında gerçekten sandalye devrilince, uzun uzun anlatmak istediği şeyi saniyeler içinde anlattı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Diğdem Çakır

Ya abi gülmemeliyim gülmemeliyim 😅 dişimi ağrıtacağım gülmemeliyim 😅