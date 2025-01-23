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İzlerken Hipnotize Olacaksınız: Bir Adam Minyatür İnşaatının Tüm Yapım Sürecini Paylaştı

İzlerken Hipnotize Olacaksınız: Bir Adam Minyatür İnşaatının Tüm Yapım Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 23:31

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Türkiye'nin en popüler hobi aktivitelerinden biri hiç şüphesiz inşaat izlemektir. Genç, yaşlı demeden, 7'den 70'e herkesin ortak paydası olan bu ilginç uğraşı, adeta bir ata sporu gibi nesilden nesile aktarılıyor. Bir inşaat alanının yakınından geçerken durup, orada süregelen çalışmaları izlemek, bizler için adeta bir ritüel haline gelmiş durumda.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCuRmG...
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Bir tasarımcı, mini inşaatının tüm yapım sürecini takipçileriyle paylaştı.

Bir tasarımcı, mini inşaatının tüm yapım sürecini takipçileriyle paylaştı.

Her bir detayı ince ince düşünen tasarımcının gerçek inşaat yapımını aratmayan videosu milyonlarca kez izlendi.

Her bir detayı ince ince düşünen tasarımcının gerçek inşaat yapımını aratmayan videosu milyonlarca kez izlendi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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