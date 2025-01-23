İzlerken Hipnotize Olacaksınız: Bir Adam Minyatür İnşaatının Tüm Yapım Sürecini Paylaştı

Türkiye'nin en popüler hobi aktivitelerinden biri hiç şüphesiz inşaat izlemektir. Genç, yaşlı demeden, 7'den 70'e herkesin ortak paydası olan bu ilginç uğraşı, adeta bir ata sporu gibi nesilden nesile aktarılıyor. Bir inşaat alanının yakınından geçerken durup, orada süregelen çalışmaları izlemek, bizler için adeta bir ritüel haline gelmiş durumda.