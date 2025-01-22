Minik Kızından "Sevdiği Şeylerin" Fotoğrafını Çekmesini İsteyen Anne Kalpleri Isıtan Görüntülerle Karşılaştı

Dünyanın en saf ve masum haliyle karşılaştığımız varlıklar, hiç şüphesiz çocuklardır. Onların gözlerinde, ve davranışlarında masumiyetin en güzel örneklerini görürüz. Bu küçük yaratıklar, dünyaya geldikleri andan itibaren hayatın tüm karmaşasına rağmen, saflıklarını ve masumiyetlerini koruyabilen ender varlıklardır. Onlar, hayatın en güzel yanlarını bizlere hatırlatan, dünyanın tüm olumsuzluklarına rağmen umudumuzu tazeleyen minik kahramanlar. Özellikle ailelerine bambaşka bir dünya sunan çocukların her anı sürprizlerle dolu.
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Bir anne 2,5 yaşındaki kızına telefon verip sevdiği şeylerin fotoğrafını çekmesini istedi.
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Minik kızın çektiği fotoğraflar izleyenlerin kalbini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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