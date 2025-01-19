Kızlarının Kendisine Saatlerce Makyaj Yapmasına İzin Veren Dwayne Johnson Babalık Dersi Verdi
Dwayne Johnson, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olarak tanınır. Güçlü fiziksel yapısı ve karizmatik kişiliği ile beyaz perdenin en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Johnson, özgün ve etkileyici performanslarıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Profesyonel güreşçilikten oyunculuğa geçiş yapan bu yetenekli isim, aksiyon filmlerinden romantik komedilere kadar geniş bir yelpazede rol almayı başardı. Johnson'ın başarısının arkasında, sadece doğuştan gelen yetenekleri değil, aynı zamanda sıkı çalışma, azim ve kararlılık da bulunuyor. Kendine özgü tarzı ve tutkusuyla, her zaman daha iyisini hedefleyen Johnson, seyircinin kalbini kazanmayı sürdürüyor. Kendisi babalığı ile de sık sık gündem oluyor.
Dwayne Jhonson, iki kızının kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı.
Vakti olmadığı halde buna izin verdiğini söyleyen Johnson, kızlarının her zaman küçük olmayacağını ya da büyüdüklerinde babalarıyla takılmak istemeyeceklerini söyleyen Johnson anın tadını çıkararak babalık dersi verdi.
İşte o video;
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