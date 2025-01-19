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Kızlarının Kendisine Saatlerce Makyaj Yapmasına İzin Veren Dwayne Johnson Babalık Dersi Verdi

Kızlarının Kendisine Saatlerce Makyaj Yapmasına İzin Veren Dwayne Johnson Babalık Dersi Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 11:08

Dwayne Johnson, Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olarak tanınır. Güçlü fiziksel yapısı ve karizmatik kişiliği ile beyaz perdenin en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Johnson, özgün ve etkileyici performanslarıyla izleyiciyi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Profesyonel güreşçilikten oyunculuğa geçiş yapan bu yetenekli isim, aksiyon filmlerinden romantik komedilere kadar geniş bir yelpazede rol almayı başardı. Johnson'ın başarısının arkasında, sadece doğuştan gelen yetenekleri değil, aynı zamanda sıkı çalışma, azim ve kararlılık da bulunuyor. Kendine özgü tarzı ve tutkusuyla, her zaman daha iyisini hedefleyen Johnson, seyircinin kalbini kazanmayı sürdürüyor. Kendisi babalığı ile de sık sık gündem oluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE_Sum...
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Dwayne Jhonson, iki kızının kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı.

Dwayne Jhonson, iki kızının kendisine makyaj yaptığı anları paylaştı.

Vakti olmadığı halde buna izin verdiğini söyleyen Johnson, kızlarının her zaman küçük olmayacağını ya da büyüdüklerinde babalarıyla takılmak istemeyeceklerini söyleyen Johnson anın tadını çıkararak babalık dersi verdi.

Vakti olmadığı halde buna izin verdiğini söyleyen Johnson, kızlarının her zaman küçük olmayacağını ya da büyüdüklerinde babalarıyla takılmak istemeyeceklerini söyleyen Johnson anın tadını çıkararak babalık dersi verdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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