"Berat Petete": 4 Kardeş Sivaslı Babalarına Yabancı Ünlü İsimlerini Okutarak Gülmeme Yarışı Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE7vM6...
Türkiye'nin her köşesinde, çeşitli ağızlarla zenginleşmiş bir dil mozaiği bulunur. Bu çeşitlilik, ülkemizin kültürel zenginliğinin ve tarihsel derinliğinin bir yansımasıdır. Her bir ağız, kendine has tonlamaları, kelimeleri ve ifade biçimleriyle, bölgenin sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Bu durum, dilimizin ve kültürümüzün ne kadar geniş ve çeşitli olduğunu gösterirken bazen eğlenceli anlara da zemin hazırlayabilir.
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4 kardeş Sivaslı babalarına yabancı ünlülerin isimlerini okutarak gülmeme yarışı yaptı.
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Babanın, Jennifer Lopez'den Justin Bieber'a pek çok ismi telaffuz ettiği videoda, ailenin neşesi izleyenlerin de içini ısıttı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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