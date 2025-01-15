onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Resim Sanatıyla Uğraşan Bir Kızın Babasını Çizim Ürünlerinin Fiyatları Konusunda Aydınlattığı Anlar

Resim Sanatıyla Uğraşan Bir Kızın Babasını Çizim Ürünlerinin Fiyatları Konusunda Aydınlattığı Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 23:44

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz son yıllarda durmaksızın yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Bu durumdan en çok etkilenen kesim ise öğrenciler oluyor. Bu sürekli artış, öğrencilerin yaşam standartlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanında, dersleri için gereken materyallere ulaşmak da onları oldukça zorlayabiliyor. Her biri derslerinden çok bu meselelere kafa yormak zorunda kalabiliyor. Bu da eğitim sistemini büyük ölçüde etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/patienceartss/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resim sanatıyla uğraşan 'patienceartss' isimli sosyal medya kullanıcısı, babasını çizim gereçlerinin fiyatlarıyla tanıştırdı.

Resim sanatıyla uğraşan 'patienceartss' isimli sosyal medya kullanıcısı, babasını çizim gereçlerinin fiyatlarıyla tanıştırdı.

Duyduğu fiyatlar karşısında şoke olan babanın o anları ve ikilinin samimiyeti beğeni topladı.

Duyduğu fiyatlar karşısında şoke olan babanın o anları ve ikilinin samimiyeti beğeni topladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın