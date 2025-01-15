Resim Sanatıyla Uğraşan Bir Kızın Babasını Çizim Ürünlerinin Fiyatları Konusunda Aydınlattığı Anlar

Ülkemiz son yıllarda durmaksızın yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Bu durumdan en çok etkilenen kesim ise öğrenciler oluyor. Bu sürekli artış, öğrencilerin yaşam standartlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanında, dersleri için gereken materyallere ulaşmak da onları oldukça zorlayabiliyor. Her biri derslerinden çok bu meselelere kafa yormak zorunda kalabiliyor. Bu da eğitim sistemini büyük ölçüde etkiliyor.