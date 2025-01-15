Resim Sanatıyla Uğraşan Bir Kızın Babasını Çizim Ürünlerinin Fiyatları Konusunda Aydınlattığı Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/patienceartss/
Ülkemiz son yıllarda durmaksızın yükselen fiyatlarla karşı karşıya. Bu durumdan en çok etkilenen kesim ise öğrenciler oluyor. Bu sürekli artış, öğrencilerin yaşam standartlarını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçların yanında, dersleri için gereken materyallere ulaşmak da onları oldukça zorlayabiliyor. Her biri derslerinden çok bu meselelere kafa yormak zorunda kalabiliyor. Bu da eğitim sistemini büyük ölçüde etkiliyor.
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Resim sanatıyla uğraşan 'patienceartss' isimli sosyal medya kullanıcısı, babasını çizim gereçlerinin fiyatlarıyla tanıştırdı.
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Duyduğu fiyatlar karşısında şoke olan babanın o anları ve ikilinin samimiyeti beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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