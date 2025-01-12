Bir Anne Adayı Tüm Cinsiyet Tahmini Hurafelerini Deneyip Ultrason Sonucu ile Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEsNHe...
Günümüzde hala bazı kişiler, köklü geçmişe dayanan batıl inançlar ve hurafelere sıkı sıkıya bağlılık gösteriyor. Bu durum, modern dünyada bile, eski düşüncelerin ve inançların ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gösteriyor. İnsanların bu tür inançlara hala tutunmaları, kültürel mirasın ve geleneklerin etkisinin altını çiziyor. Özellikle hamileler, hamilelik süreci ve yenidoğanalarla ilgili, bazıları ürkütücü de olabilen pek çok inanış var. Bunların en dikkat çekeni ve günümüze en çok ulaşanları da cinsiyet tahmini ile ilgili olanlar.
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'esra1altan' kullanıcı isimli bir kadın, hamilelik sürecinde cinsiyet tahmini hurafelerinin hepsini denedi.
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Hurafelerden aldığı sonuçları ultrason sonucuyla karşılaştıran kadının videosu izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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