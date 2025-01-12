Yenidoğan Kardeşini Oyuncak Sanıp Düğmesine Basmaya Çalışan Miniğin Sevimli Anları

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEnOW_...
Bebekler, dünya üzerindeki en tatlı varlıklar. Yeni dünyalarını keşfetme süreçleri, büyükler için de oldukça keyifli bir deneyim. Onlar için her şey yeni, taze ve heyecan verici. Bu minik keşifçilerin hayatlarına tanıklık etmek, büyüleyici bir serüven. Bu eşsiz deneyim, onların dünyayı ilk kez keşfetmeleri, her şeyi ilk kez deneyimlemeleri ve hayata dair her şeyi ilk defa öğrenmeleri ile dolu. Her yeni deneyim, onların hayatında yeni bir sayfa açıyor. Bu miniklerin dünyasına adım atmak, her gün yeni bir macera demek.
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Yenidoğan kardeşiyle tanışan minik kız, kucağına verilen bebeği oyuncak zannetti.
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Kardeşinin düğmesine basmaya çalışan minik kızın sevimli anları izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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