Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığı ile oynayan firmaları, “Sağlığa Zararlı Gıdalar” isimli liste ile ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlık, Gaziantep merkezli Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirketin ürünlerinde “tek tırnaklı” eti tespit edildiğini paylaştı.
Bakanlığın ifşa ettiği şirketin daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden iftar organizasyonları için milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Sözcü
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara bir yenisi daha eklendi.
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Bakanlığın paylaşımı 👇
Sözcü’de yer alan habere göre halk sağlığı ile oynayan firma belediyen milyonlarca liralık ihale almış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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