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Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi

Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi

Gaziantep
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 09:46

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığı ile oynayan firmaları, “Sağlığa Zararlı Gıdalar” isimli liste ile ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Gaziantep merkezli Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirketin ürünlerinde “tek tırnaklı” eti tespit edildiğini paylaştı.

Bakanlığın ifşa ettiği şirketin daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden iftar organizasyonları için milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara bir yenisi daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara bir yenisi daha eklendi.

Bakanlığın güncellediği “Sağlığa Zararlı Gıdalar” listesinde Gaziantep merkezli bir catering şirketi de yer aldı. Bakanlık, Merve Catering isimli şirketin ürünlerinde “tek tırnaklı” eti tespit edildiğini açıkladı.

Tek tırnaklı eti, eşek, at, katır ve zebra gibi hayvanların etini temsil ediyor.

Bakanlığın paylaşımı 👇

Bakanlığın paylaşımı 👇

Sözcü’de yer alan habere göre halk sağlığı ile oynayan firma belediyen milyonlarca liralık ihale almış.

Sözcü’de yer alan habere göre halk sağlığı ile oynayan firma belediyen milyonlarca liralık ihale almış.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş depremi sırasında Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirket ile 5 milyon 500 bin TL’lik anlaşma yapmış.

İhale ile şirket, belediyenin düzenleyeceği iftar yemeklerini hazırlamış. Firmanın iftarda sunduğu yemeklerde tek tırnaklı eti kullanıp kullanılmadığı ise bilinmiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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