Yine Eşek Eti Skandalı: Belediyeden Milyonlarca Liralık İhale Alan Firma İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığı ile oynayan firmaları, “Sağlığa Zararlı Gıdalar” isimli liste ile ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Gaziantep merkezli Merve Global Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret isimli şirketin ürünlerinde “tek tırnaklı” eti tespit edildiğini paylaştı.

Bakanlığın ifşa ettiği şirketin daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden iftar organizasyonları için milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sözcü