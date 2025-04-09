Ünlü Börekçi İfşa Edildi: Kıymalı Börekte Sakatat ve Tek Tırnaklı Etleri Tespit Edildi
Ünlü Börekçi İfşa Edildi: Kıymalı Börekte Sakatat ve Tek Tırnaklı Etleri Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı ünlü börekçiyi de ifşa etti. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde bulunan Sarıyer Börekçisi’nin bazı şubelerinde kullanılanlar şaşkınlığa neden oldu. Açıklanan ifşa listesinde sakatat ve tek tırnaklı etlerinin kullanılması dikkat çekti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
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İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yeni listede bulunan firmalar…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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