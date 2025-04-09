Dünya Yine Donald Trump’ın Sözlerini Konuşuyor: “Bazı Ülkeler Anlaşma İçin Popomu Öpüyor”
Dünya Yine Donald Trump’ın Sözlerini Konuşuyor: “Bazı Ülkeler Anlaşma İçin Popomu Öpüyor”
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi (NRCC) yemeğinde yaptığı konuşmada yine tüm dünyada gündem olacak sözler kullandı. Trump, ek gümrük vergilerini savunduğu konuşmasında, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için 'poposunu öptüğünü' söyledi.
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Donald Trump'ın dünyada gündem olan 'popomu öpüyorlar' açıklaması:
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Donald Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında yine gündem olan açıklamalarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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