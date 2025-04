Dünya Yine Donald Trump’ın Sözlerini Konuşuyor: “Bazı Ülkeler Anlaşma İçin Popomu Öpüyor”

Trump açıklamasında 'Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir [ticaret] anlaşması yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor' ifadelerini kullandı.

Donald Trump, bu sözler, Cumhuriyetçi Parti içinden de yükselmeye başlayan vergi siyasetine yönelik eleştirilere yanıt verirken sarf etti.