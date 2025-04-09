onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünya Yine Donald Trump’ın Sözlerini Konuşuyor: “Bazı Ülkeler Anlaşma İçin Popomu Öpüyor”

Dünya Yine Donald Trump’ın Sözlerini Konuşuyor: “Bazı Ülkeler Anlaşma İçin Popomu Öpüyor”

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2025 - 09:33

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi (NRCC) yemeğinde yaptığı konuşmada yine tüm dünyada gündem olacak sözler kullandı. Trump, ek gümrük vergilerini savunduğu konuşmasında, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için 'poposunu öptüğünü' söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donald Trump'ın dünyada gündem olan 'popomu öpüyorlar' açıklaması:

Donald Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında yine gündem olan açıklamalarda bulundu.

Donald Trump gümrük vergileri ile ilgili yaptığı son konuşmasında yine gündem olan açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında 'Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor, bir [ticaret] anlaşması yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor' ifadelerini kullandı.

Donald Trump, bu sözler, Cumhuriyetçi Parti içinden de yükselmeye başlayan vergi siyasetine yönelik eleştirilere yanıt verirken sarf etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
14
9
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın