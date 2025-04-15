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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.04.2025 - 23:15 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 23:26

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ve İstanbul’da tedavi altında olduğu açıklandı.

Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin durduğu ve müdaheleler sonrasında yeniden kalbinin çalışmaya başladığı öğrenildi.

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DEM Parti İstanbul Milletekili olan Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

DEM Parti İstanbul Milletekili olan Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder İstanbul’da tedavi altına alındı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, 'DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir

DEM Parti’nin "Terörsüz Türkiye" açılımındaki heyette bulunuyordu.

DEM Parti’nin "Terörsüz Türkiye" açılımındaki heyette bulunuyordu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanvekilliği görevini de sürdürüyordu.

Önder ayrıca terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinde de yer alıyordu. 

Sırrı Süreyya Önder geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile süreç hakkında görüşme de yapmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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