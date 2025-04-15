DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi
TBMM Başkanvekili olan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ve İstanbul’da tedavi altında olduğu açıklandı.
Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin durduğu ve müdaheleler sonrasında yeniden kalbinin çalışmaya başladığı öğrenildi.
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DEM Parti İstanbul Milletekili olan Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
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DEM Parti’nin "Terörsüz Türkiye" açılımındaki heyette bulunuyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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