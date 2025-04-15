TikTok Canlı Yayınlarında Denk Gelinen Ünlü Benzerleri

X'i seçim mitingi, Instagram'ı moda haftasına benzetirsek TikTok'un karşılığı ise kesinlikle panayır olur. Varlığı tartışılsa da, kitlesine burun kıvrılsa da kötü şöhreti Müge Anlılara, Esra Erollara kadar düşse de Türkiye'de en çok kullanılan mecralardan biri olan TikTok'ta birbirinden absürt olaylar ve kullanıcılar görmemiz mümkün. Hele 'live' sekmesini açınca karşımıza çıkanlar daha da ilginç. Canlı yayınlarda ünlü isimlere, siyasilere benzeyenler de var.