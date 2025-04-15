TikTok Canlı Yayınlarında Denk Gelinen Ünlü Benzerleri
X'i seçim mitingi, Instagram'ı moda haftasına benzetirsek TikTok'un karşılığı ise kesinlikle panayır olur. Varlığı tartışılsa da, kitlesine burun kıvrılsa da kötü şöhreti Müge Anlılara, Esra Erollara kadar düşse de Türkiye'de en çok kullanılan mecralardan biri olan TikTok'ta birbirinden absürt olaylar ve kullanıcılar görmemiz mümkün. Hele 'live' sekmesini açınca karşımıza çıkanlar daha da ilginç. Canlı yayınlarda ünlü isimlere, siyasilere benzeyenler de var.
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Zonguldaklı Emine Erdoğan'ın namı Twitter'a kadar yayılmıştı.
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Atatürk'e benzeyen adamlardan bir tanesi de topladığı bağışlarla çok konuşuldu.
Tabii gündemde kim varsa onun benzerinin canlı yayını daha çok izleniyor ve bağış getiriyor.
Mesut Özil'in hemşehrisi ve klonu Kertenkele Mustafa da bir dönem çok popülerdi.
İsmail Yılmaz ise Ahmet Kaya'nın benzeri değil kardeşi olduğu iddiasında.
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Kadir İnanır klonu bile var...
Tabii o varsa Türkan Şoray da var. İkilinin karşılıklı canlı yayınlarına rastlamak mümkün.
Orhan Gencebay hayranı ve benzeri dönerci de son aylarda öne çıkıyor.
Yeni Harmando Maradona da panayıra Urfa'dan katılıyor.
X'in sahibi olsa da diğer platformları ihmal etmeyen Türk Elon Musk'la kapatalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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