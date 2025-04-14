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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 20:45

Kimisi yemek yemek için yaşar kimisi de yaşamak için yer. Hangi tarafta olursanız olun yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla mizaha doyacağınızdan hiç şüphemiz yok! Her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcıların yemekleri konu edinerek yaptıkları paylaşımları derledik. Kimisine hak verdik kimisine de üzülmeden edemedik...Nasıl mı?

Buyurun efendim mizah sofrasına 👇🏻

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Allah kurtarsın :')

Allah kurtarsın :')
twitter.com

Erkek eli değmiş gibi

Erkek eli değmiş gibi
twitter.com

Toplanın Gümüşhane'ye taşınıyoruz.

Toplanın Gümüşhane'ye taşınıyoruz.
twitter.com

Sizce de öyle mi?

Sizce de öyle mi?
twitter.com

Aklımızda deli sorular...

Aklımızda deli sorular...
twitter.com

Uzun uzun kestiğinizde daha sulu olduğunu fark ettiniz mi?

Uzun uzun kestiğinizde daha sulu olduğunu fark ettiniz mi?
twitter.com

Onu anlıyoruz...

Onu anlıyoruz...
twitter.com

Bizim ekran bağımlılığının geldiği son nokta.

Bizim ekran bağımlılığının geldiği son nokta.
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Her türlü mısır itinayla yenir.

Her türlü mısır itinayla yenir.
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Babalar ve babalarımız.

Babalar ve babalarımız.
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Haftaya görüşmek üzere, afiyetle kalın!

Haftaya görüşmek üzere, afiyetle kalın!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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