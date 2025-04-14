Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Kimisi yemek yemek için yaşar kimisi de yaşamak için yer. Hangi tarafta olursanız olun yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla mizaha doyacağınızdan hiç şüphemiz yok! Her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcıların yemekleri konu edinerek yaptıkları paylaşımları derledik. Kimisine hak verdik kimisine de üzülmeden edemedik...Nasıl mı?
Buyurun efendim mizah sofrasına 👇🏻
Başlıyoruz!
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Allah kurtarsın :')
Erkek eli değmiş gibi
Toplanın Gümüşhane'ye taşınıyoruz.
Sizce de öyle mi?
Aklımızda deli sorular...
Uzun uzun kestiğinizde daha sulu olduğunu fark ettiniz mi?
Onu anlıyoruz...
Bizim ekran bağımlılığının geldiği son nokta.
Her türlü mısır itinayla yenir.
Babalar ve babalarımız.
Haftaya görüşmek üzere, afiyetle kalın!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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