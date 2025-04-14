Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Kimisi yemek yemek için yaşar kimisi de yaşamak için yer. Hangi tarafta olursanız olun yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla mizaha doyacağınızdan hiç şüphemiz yok! Her hafta olduğu gibi bu hafta da kullanıcıların yemekleri konu edinerek yaptıkları paylaşımları derledik. Kimisine hak verdik kimisine de üzülmeden edemedik...Nasıl mı?

Buyurun efendim mizah sofrasına 👇🏻